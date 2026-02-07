Babnet   Latest update 17:08 Tunis

مختصّة في سلامة الأغذية تبيّن أن طبخ "البريك" في الفرن ليس آمنا من الناحية الصحيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698762a1c283b2.41315015_eiohmjnpfglqk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 07 Février 2026 - 17:03
      
بيّنت المختصة في سلامة وجودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية الدكتورة، رنا الغيلوفي، أنّ طبخ "البريك" في الفرن ليس آمنا من الناحية الصحيّةّ، وأن بلوغه مرحلة القرمشة واصفرار لونه دليل على بداية تكوّن مواد مصنّفة من المسرطنات.

وأوضحت المختصة، في حوار صحفي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أعدّ بهدف توعية المستهلكين ببعض الممارسات الصحية والغذائية الفضلى خلال شهر رمضان، أنّ القرمشة واللون الذهبي الناتج عن طبخ "البريك" أوغيره من المواد خاصة الغنيّة بمادة النشاء، هو في حقيقة الأمر دليل على تكوّن مواد جديدة مصنّفة من المسرطنات.


وبيّنت المختصة أنه رغم أن طبخ "البريك" في الفرن يعدّ أقل مضرّة مقارنة بخطورة عملية قليه، إلا أن ذلك لا يعني أن تناوله لا يجب أن لا يخضع إلى حدود.


وأقرت المختصة أن تجنّب إعداد بعض الأطعمة في الفرن أو عن طرق القليّ ليس بالأمر المتاح والسّهل، إلا أن التقليل من هذه العادة ممكنا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأثار الجانبية لهذه الممارسات في الطبخ تظهر عبر السنوات وبطريقة تراكمية.

