رابطة أبطال إفريقيا - مولودية الجزائر تفوز على الهلال السوداني 2-1 وتعزز حظوظها في سباق التأهل

عزز نادي مولودية الجزائر حظوظه في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه سهرة يوم الجمعة على ضيفه نادي الهلال السوداني بنتيجة 2-1بالجزائر العاصمة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.وافتتحت مولودية الجزائر التسجيل عبر مسلم أناتوف (15) قبل أن يضاعف زميله زين الدين فرحات النتيجة في الدقيقة 45. وقلص الهلال السوداني الفارق عبر أحمد سالم في الدقيقة 77.وبفضل هذا الفوز، رفعت مولودية الجزائر رصيدها إلى سبع نقاط لترتقي مؤقتا إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة وبفارق نقطة واحدة خلف الهلال السوداني المتصدر.وفي اللقاء الآخر من المجموعة الثالثة، سيسعى ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي صاحب المرتبة الثالثة برصيد خمس نقاط إلى العودة بنتيجة ايجابية خلال تنقله الصعب إلى الكونغو الديمقراطية لملاقاة سانت إيلوا لوبوبو الرابع ب4 نقاط غدا الأحد.ولحساب الجولة السادسة والأخيرة المقررة أيام 13، 14 و15 فيفري الجاري، تتحول مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة ماميلودي صن داونز في حين يستقبل الهلال السوداني فريق سانت إيلوي لوبوبو.