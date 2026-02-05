Babnet   Latest update 08:02 Tunis

منح ميدالية الأمم المتحدة لوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لقوات حفظ السلام بافريقيا الوسطى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69843062c51be6.69009105_meklnqojpfihg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 06:17 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أسندت ميدالية الأمم المتحدة لوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك تقديرا لالتزامها بالحفاظ على السلام في إفريقيا الوسطى.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى (مينوسكا) في بلاغ أصدرته يوم الاربعاء، بأن 75 عنصرا منهم 5 نساء من قوات القبعات الزرقاء التابعة لوحدة النقل الجوي التونسية ضمن البعثة الأممية في افريقيا الوسطى، تحصلوا يوم الثلاثاء 3 فيفري 2025 على ميدالية الأمم المتحدة.


وأمنت وحدة النقل الجوي التونسية، التي انطلقت مهمتها مع بعثة الأمم المتحدة بافريقيا الوسطى منذ 28 أوت 2025، أكثر من 500 ساعة من الرحلات الجوية نقلت خلالها أكثر من 2000 راكب، ورحلات شحن بضائع لأكثر من 2.500 طن، وتسع بعثات إجلاء طبي طارئة مكنت من إنقاذ 11 شخصاً، بالاضافة الى نقل الموظفين والمواد الانتخابية اللازمة للانتخابات في ديسمبر 2025.


وأشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، فالنتاين روغوابيزا، بإنجازات الوحدة التونسية قائلا "لقد شكلت عملياتكم إضافة كبيرة في تحقيق مهمتنا وساهمت في نجاح التعاون المثمر بين البعثة والسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى لصالح السكان".
