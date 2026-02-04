Babnet   Latest update 23:03 Tunis

جلسة استماع مشتركة بالبرلمان حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا وخارجيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6983b5cd73cd01.61960125_gkpoenqljfhim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 22:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالاشتراك مع كل من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كامل اليوم الاربعاء، جلسة مغلقة للاستماع إلى ممثلي عدد من الوزارات والهياكل، حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا وخارجيا.

وخصصت الجلسة للاستماع لممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.


وقدّم المتدخلون تشخيصا مفصلا لمنظومة ترويج زيت الزيتون الحالية ونقاط القوة والضعف التي تكتنفها. كما تقدم النواب من جهتهم بعدة مقترحات عملية للنهوض بهذه المنظومة.


وتم الاتفاق في الختام على مواصلة العمل بين مختلف المتدخلين لضبط استراتيجية مبتكرة وواضحة مبنية على دراسات علمية موثوقة تمكن من النهوض بقطاع زيت الزيتون ككل.
