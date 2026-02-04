بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 1): النتائج والترتيب

الترتيب



أُقيمت مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الافتتاحية من منافساتلبطولة القسم الوطنيللكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:النادي الأولمبي القليبي –مولدية بوسالم –– اتحاد النقل الصفاقسي:| الترتيب | الفريق | ن | ل || ------- | -------------------- | -: | -: || 1 | النادي الصفاقسي | 3 | 1 || – | الترجي الرياضي | 3 | 1 || 3 | النجم الساحلي | 2 | 1 || 4 | مولدية بوسالم | 1 | 1 || 5 | الأولمبي القليبي | 0 | 1 || – | اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 1 |