Babnet   Latest update 21:26 Tunis

بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 1): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 21:24 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أُقيمت مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

في قاعة عيسى بن نصر بقليبية

النادي الأولمبي القليبي – الترجي الرياضي: 1–3

في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم – النجم الساحلي: 2–3

في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3–0

الترتيب

| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | -------------------- | -: | -: |
| 1 | النادي الصفاقسي | 3 | 1 |
| – | الترجي الرياضي | 3 | 1 |
| 3 | النجم الساحلي | 2 | 1 |
| 4 | مولدية بوسالم | 1 | 1 |
| 5 | الأولمبي القليبي | 0 | 1 |
| – | اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 1 |
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323165

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-13
20°-13
16°-10
19°-8
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>