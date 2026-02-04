بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 1): النتائج والترتيب
أُقيمت مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:
في قاعة عيسى بن نصر بقليبية
النادي الأولمبي القليبي – الترجي الرياضي: 1–3
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم – النجم الساحلي: 2–3
في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – اتحاد النقل الصفاقسي: 3–0
الترتيب| الترتيب | الفريق | ن | ل |
| ------- | -------------------- | -: | -: |
| 1 | النادي الصفاقسي | 3 | 1 |
| – | الترجي الرياضي | 3 | 1 |
| 3 | النجم الساحلي | 2 | 1 |
| 4 | مولدية بوسالم | 1 | 1 |
| 5 | الأولمبي القليبي | 0 | 1 |
| – | اتحاد النقل الصفاقسي | 0 | 1 |
