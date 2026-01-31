الوكالة الوطنية لحماية المحيط تقرّر غلق المتنزّهات الحضرية الراجعة لها بالنظر بصفة وقتية لمدة يومين بداية من اليوم السبت

تقرّر غلق المتنزّهات الحضرية الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحيط (منتزه النحلي أريانة و منتزه فرحات حشاد رادس و منتزه المروج)، بصفة وقتية لمدة يومين،وذلك ابتداءً من اليوم السبت 31 جانفي 2026 إلى غاية يوم الأحد 1 فيفري 2026.ويتنزل هذا القرار، وفق بلاغ صادرعن الوكالة، نظراً لتردّي الأحوال الجوية المسجّلة وحرصاً على سلامة المواطنين والمرتادين.وسيتمّ إعادة فتح المتنزّهات الحضرية حال تحسّن الظروف الجوية وتوفّر شروط السلامة.