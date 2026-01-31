فتح باب الترشح للحصول على منحة ب10 آلاف دينار لاقتناء 50 سيارة "تاكسي" في بلديات بنزرت وصفاقس وجزيرة جربة

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالتعاون مع بلديات بنزرت وصفاقس وجزيرة جربة (حومة السوق، أجيم، وميدون)عن فتح باب الترشح لفائدة سواق سيارات الأجرة " تاكسي فردي" الراغبين في اقتناء سيارات كهربائية، وذلك في إطار برنامج وطني لتعزيز النقل الكهربائي في تونس.ويتضمن البرنامج إسناد منحة مالية قيمتها 10 آلاف دينار لكل مستفيد لاقتناء سيارة أجرة كهربائية.ويأتي هذا المشروع الممول من قبل صندوق البيئة العالمي، وتحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بهدف دفع الانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.وحددت الوكالة، في بلاغ لها، شروطاً للاستفادة من هذا البرنامج، من أبرزها أن يكون المترشح من حاملي رخصة سيارة أجرة (تاكسي فردي) سارية المفعول و يمارس نشاطه داخل إحدى البلديات المذكورة (بنزرت، صفاقس، جربة) وأن يتراوح عمره بين 31 و59 سنة عند تقديم الملف إلى جانب الحصول على موافقة مبدئية للتمويل (بنكي أوتأجير مالي) أوما يفيد القدرة على التمويل الذاتي.وتم تحديد حصة إجمالية بـ 50 سيارة، سيتم توزيعها على النحو التالي مع مراعاة المناصفة بين الجنسين 20 سيارة لبلدية بنزرتو15 سيارة لبلدية صفاقس و15 سيارة لبلديات جزيرة جربة.ودعت الوكالة الراغبين في الانتفاع بهذا البرنامج إلى إيداع ملفاتهم في ظروف مغلقة بمكاتب الضبط المركزي للبلديات المعنية، في أجل أقصاه يوم الاثنين 02 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحاً.ويجب أن يتضمن الملف إلى جانب الوثائق الإدارية (نسخة من بطاقة التعريف، رخصة السياقة، بطاقة الاستغلال)، فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها وموافقة مبدئية من مؤسسة تمويل.وأشارت، الوكالة إلى أنه في صورة عدم ورود عدد كاف من المطالب من أحد الجنسين، فسيتم استكمال الاستجابة للمطالب وفقاً لتاريخ ورودها.