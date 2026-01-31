التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية 31 ديسمبر 2026

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 لسنة 2026 الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 جانفي 2026، المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، ابتداء من 31 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.وكان آخر تمديد في حالة الطوارئ قد صدر في 29 ديسمبر المنقضي، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر .يذكر أنه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، والتي أسفرت عن استشهاد 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.