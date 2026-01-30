بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي إلى المربع الذهبي

تأهّل النادي الإفريقي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه اليوم على النصر الإماراتي بنتيجةضمن الدور ربع النهائي.وسيواجه فريق باب الجديد في المربع الذهبي الفائز من مواجهة بيروت اللبناني والوحدة السوري.وكان النادي الإفريقي أنهى مرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات على أهلي طرابلس (107-91)، وعلى الكرامة السوري (96-54)، وعلى زامبونغا (96-77)، مقابل هزيمة واحدة أمام بيروت اللبناني بعد التمديد بنتيجة 95-83 (80-80 في الوقت الأصلي).* منتخب الإمارات × الكرامة السوري: 87-71* أهلي طرابلس × الاتحاد الليبي: 99-91* النصر الإماراتي × النادي الإفريقي: 68-93* الوحدة السوري × بيروت اللبناني (تقام مساء اليوم)وتتواصل منافسات البطولة التي انطلقت يوم 23 جانفي إلى غاية 1 فيفري القادم.