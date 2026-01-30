Babnet   Latest update 18:27 Tunis

بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي إلى المربع الذهبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697cde63cc8c70.83524153_pjnhielgofkqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 17:37
      
تأهّل النادي الإفريقي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه اليوم على النصر الإماراتي بنتيجة 93-68 ضمن الدور ربع النهائي.

وسيواجه فريق باب الجديد في المربع الذهبي الفائز من مواجهة بيروت اللبناني والوحدة السوري.


وكان النادي الإفريقي أنهى مرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات على أهلي طرابلس (107-91)، وعلى الكرامة السوري (96-54)، وعلى زامبونغا (96-77)، مقابل هزيمة واحدة أمام بيروت اللبناني بعد التمديد بنتيجة 95-83 (80-80 في الوقت الأصلي).


نتائج ربع النهائي:

الخميس 29 جانفي

* منتخب الإمارات × الكرامة السوري: 87-71
* أهلي طرابلس × الاتحاد الليبي: 99-91

الجمعة 30 جانفي

* النصر الإماراتي × النادي الإفريقي: 68-93
* الوحدة السوري × بيروت اللبناني (تقام مساء اليوم)

وتتواصل منافسات البطولة التي انطلقت يوم 23 جانفي إلى غاية 1 فيفري القادم.
