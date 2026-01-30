بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي إلى المربع الذهبي
تأهّل النادي الإفريقي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه اليوم على النصر الإماراتي بنتيجة 93-68 ضمن الدور ربع النهائي.
وسيواجه فريق باب الجديد في المربع الذهبي الفائز من مواجهة بيروت اللبناني والوحدة السوري.
وكان النادي الإفريقي أنهى مرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات على أهلي طرابلس (107-91)، وعلى الكرامة السوري (96-54)، وعلى زامبونغا (96-77)، مقابل هزيمة واحدة أمام بيروت اللبناني بعد التمديد بنتيجة 95-83 (80-80 في الوقت الأصلي).
نتائج ربع النهائي:
الخميس 29 جانفي
* منتخب الإمارات × الكرامة السوري: 87-71
* أهلي طرابلس × الاتحاد الليبي: 99-91
الجمعة 30 جانفي
* النصر الإماراتي × النادي الإفريقي: 68-93
* الوحدة السوري × بيروت اللبناني (تقام مساء اليوم)
وتتواصل منافسات البطولة التي انطلقت يوم 23 جانفي إلى غاية 1 فيفري القادم.
