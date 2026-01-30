Babnet   Latest update 18:27 Tunis

المهدية: حجز وإتلاف 4180 كلغ من المواد الاستهلاكية منتهية الصلوحية منذ مطلع جانفي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7d896273f12.79756405_lmkjgoienhpfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026
      
أسفرت العمليات الرقابية المنجزة بولاية المهدية، من 01 إلى 27 جانفي الجاري، عن حجز واتلاف 4180 كلغ من المواد الاستهلاكية منتهية الصلوحية، وفق معطيات استعرضتها الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الجمعة بمقر الولاية وخصّصت لضبط الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم.

وكشفت ذات المصالح أن فرق المراقبة وجّهت، خلال نفس الفترة، 22 تنبيها وحرّرت 18 محضر بحث متعلق بالسلامة الغذائية، وذلك إثر 500 زيارة ميدانية أمّنها 82 فريقا للمراقبة الاقتصادية، وشملت مختلف القطاعات بكلّ معتمديات الجهة.


وأصدرت الإدارة الجهوية للتجارة، تبعا لهذه الزيارات، قراري (02) غلق وقتي ضدّ محلات ناشطة في مجالي الدواجن والأكلة الخفيفة، فضلا عن رفع 8 عينات من مياه الشرب قصد إجراء تحاليل بكتريولوجية عليها، صدرت أربعة منها تفيد بمطابقتها للمواصفات في انتظار صدور نتائج بقية العيّنات.
