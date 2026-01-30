Babnet   Latest update 17:12 Tunis

الدوري الأوروبي: مواجهات واعدة في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي

الدوري الأوروبي: مواجهات واعدة في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن مواجهات قوية تعد بإثارة كبيرة في طريق بلوغ ثمن النهائي.


في أبرز المواجهات، يلتقي نوتنغهام فوريست الإنقليزي مع فنربخشه التركي. وكان الفريق الإنقليزي أنهى مرحلة الدوري الموحد في المركز الثالث عشر من بين 36 فريقًا، في وقت يقدّم فيه النادي التركي موسمًا قويًا محليًا دون خسارة حتى الآن، مع احتلاله المركز الثاني خلف غلطة سراي.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع أحد الفريقين ريال بيتيس الإسباني أو ميتييلاند الدنماركي في الدور ثمن النهائي.


من جهة أخرى، يواجه سلتيك الأسكتلندي، الذي تأهل بعد فوزه على أوتريخت في الجولة الأخيرة، فريق شتوتغارت الألماني. وسيلتقي المتأهل منهما مع الفائز من المواجهة البرتغالية بين بورتو وسبورتينغ براغا.

وتتواصل بقية مواجهات الملحق على النحو التالي:

* بولونيا × بران
* ليل × النجم الأحمر بلغراد
* دينامو زغرب × جينك
* لودوغوريتس رازغراد × فيرينتسفاروش
* باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن
* باوك سالونيكا × سلتا فيغو

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب يوم 19 فيفري، على أن تُلعب لقاءات الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.
