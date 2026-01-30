Babnet   Latest update 17:12 Tunis

الميركاتو الشتوي: الترجي الجرجيسي يتعاقد مع المهاجم بلال الساحلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697cd45a5fd9e5.85557458_mhfjknpgoqlei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 16:52
      
أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الجمعة عن تعزيز رصيده البشري بالتعاقد مع اللاعب بلال الساحلي لمدة موسمين ونصف.
ويشغل بلال الساحلي صاحب الـ 22 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب في الأصناف الشابة لفائدة درانسي الفرنسي وناديي جنوة ونابولي الايطاليين.
يذكر أنّ بلال الساحلي كان قد نشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع الترجي الرياضي الذي انتدبه خلال صائفة 2023 بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2026
