الميركاتو الشتوي: الترجي الجرجيسي يتعاقد مع المهاجم بلال الساحلي

أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الجمعة عن تعزيز رصيده البشري بالتعاقد مع اللاعب بلال الساحلي لمدة موسمين ونصف.

ويشغل بلال الساحلي صاحب الـ 22 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب في الأصناف الشابة لفائدة درانسي الفرنسي وناديي جنوة ونابولي الايطاليين.

يذكر أنّ بلال الساحلي كان قد نشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى مع الترجي الرياضي الذي انتدبه خلال صائفة 2023 بعقد كان من المقرر أن يمتد الى غاية 30 جوان 2026