قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا: مواجهة متجددة بين ريال مدريد وبنفيكا وصدام فرنسي بين باريس وموناكو

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي منلكرة القدم، التي أُجريت في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية أبرزها تجدد اللقاء بين ريال مدريد وبنفيكا، إضافة إلى مواجهة فرنسية خالصة بين باريس سان جيرمان وموناكو.وسيلاقي ريال مدريد فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد أيام قليلة من خسارته أمامه في لشبونة بنتيجة 2-4، وهي نتيجة حرمته من التأهل المباشر. في المقابل، حجز بنفيكا مقعده في الملحق بفارق الأهداف.أما باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فسيصطدم بمنافسه المحلي موناكو، في إعادة لسيناريوهات مواجهات فرنسية سابقة في الأدوار الإقصائية.من جهته، يخوض إنتر ميلان اختبارًا أمام بودو غليمت، بينما يلعب يوفنتوس ضد غلطة سراي، ويواجه أتالانتا فريق بوروسيا دورتموند.كما أوقعت القرعة كاراباخ أمام نيوكاسل يونايتد، وكلوب بروج ضد أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي أولمبياكوس مع باير ليفركوزن.* الذهاب: 17 و18 فيفري* الإياب: 24 و25 فيفري* بنفيكا × ريال مدريد* بودو غليمت × إنتر ميلان* موناكو × باريس سان جيرمان* كاراباخ × نيوكاسل يونايتد* كلوب بروج × أتلتيكو مدريد* غلطة سراي × يوفنتوس* بوروسيا دورتموند × أتالانتا* أولمبياكوس × باير ليفركوزن