تظاهرة علمية مبتكرة تحت عنوان " الذكاء المجتعي التطبيقي ...فهمت اللعبة" يوم 4 فيفري 2026 بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

ينظم المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بولاية بن عروس، تظاهرة علمية تحت عنوان "الذكاء المجتمعي التطبيقي..فهمت اللعبة"، يوم الاربعاء 4 فيفري المقبل، بالقاعة متعددة الاختصاصات بمقر المعهدوتمثل هذه التظاهرة تجربة بيداغوجية رائدة في الذكاء المجتمعي التطبيقي تجمع بين الابعاد الاجتماعية والبيئية والمهنية من خلالمنهجية تفاعلية ذكيةويعد هذا النشاط أداة تعليمية وتحفيزية من أجل احداث تغيير حقيقي في الوعي البيئي والسلوكى من خلال المشاركة الفعالة والعمل التعاوني والتأطير العلمي والمهنيوتهدف هذه التظاهرة الى تنمية الفكر النقدي والجماعي لدى الطلبة في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة وتحفيز الابداع والابتكارفي تطوير حلول مستدامة للقضايا البيئية والاجتماعية اضافة الى تعزيز مهارات اتخاذ القرار التشاركي داخل فرق العمل متعددة الاختصاصاتوسيشارك في الحدث طلبة المعهد بهدف استكشاف القضايا المرتبطة بالاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وتحليل سيناريوهات واقعية من الحياة المهنية وصياغة استراتيجيات تدخل قابلة للتطبيق الميدانيويشرف على تأطير هذه التظاهرة خبراء في ادارة المشاريع الخضراء والادارة البيئية والاقتصاد الدائري