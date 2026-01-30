تظاهرة علمية مبتكرة تحت عنوان " الذكاء المجتعي التطبيقي ...فهمت اللعبة" يوم 4 فيفري 2026 بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية
ينظم المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بولاية بن عروس، تظاهرة علمية تحت عنوان "الذكاء المجتمعي التطبيقي..فهمت اللعبة"، يوم الاربعاء 4 فيفري المقبل، بالقاعة متعددة الاختصاصات بمقر المعهد
وتمثل هذه التظاهرة تجربة بيداغوجية رائدة في الذكاء المجتمعي التطبيقي تجمع بين الابعاد الاجتماعية والبيئية والمهنية من خلال
منهجية تفاعلية ذكية
ويعد هذا النشاط أداة تعليمية وتحفيزية من أجل احداث تغيير حقيقي في الوعي البيئي والسلوكى من خلال المشاركة الفعالة والعمل التعاوني والتأطير العلمي والمهني
وتهدف هذه التظاهرة الى تنمية الفكر النقدي والجماعي لدى الطلبة في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة وتحفيز الابداع والابتكار
في تطوير حلول مستدامة للقضايا البيئية والاجتماعية اضافة الى تعزيز مهارات اتخاذ القرار التشاركي داخل فرق العمل متعددة الاختصاصات
وسيشارك في الحدث طلبة المعهد بهدف استكشاف القضايا المرتبطة بالاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري وتحليل سيناريوهات واقعية من الحياة المهنية وصياغة استراتيجيات تدخل قابلة للتطبيق الميداني
ويشرف على تأطير هذه التظاهرة خبراء في ادارة المشاريع الخضراء والادارة البيئية والاقتصاد الدائري
