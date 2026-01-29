النادي الافريقي يتعاقد مع المهاجم محمد الصادق قديدة الى غاية 2029
اعلن النادي الافريقي اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم السابق للملعب التونسي محمد الصادق قديدة الى غاية 2029.
وكان قديدة البالغ من العمر 22 سنة انتقل في شهر اوت الماضي من الملعب التونسي الى بودوشوست بودغوريستا بطل مونتنيغرو.
يذكر ان النادي الافريقي عزز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي بكل من ايمن الحرزي والبوركيني الا فرانك الان كانتي والكامروني ريان تيتيغو واسامة بوقرة.
ويحتل النادي الافريقي المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 38 نقطة.
