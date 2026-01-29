Babnet   Latest update 19:37 Tunis

النادي الافريقي يتعاقد مع المهاجم محمد الصادق قديدة الى غاية 2029

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697ba1342d4851.96621553_inofjlpgkhqem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 19:03
      
اعلن النادي الافريقي اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم السابق للملعب التونسي محمد الصادق قديدة الى غاية 2029.
وكان قديدة البالغ من العمر 22 سنة انتقل في شهر اوت الماضي من الملعب التونسي الى بودوشوست بودغوريستا بطل مونتنيغرو.
يذكر ان النادي الافريقي عزز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي بكل من ايمن الحرزي والبوركيني الا فرانك الان كانتي والكامروني ريان تيتيغو واسامة بوقرة.

ويحتل النادي الافريقي المركز الثاني في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 38 نقطة.
