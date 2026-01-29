بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي أمام النصر الإماراتي في ربع النهائي
يواجه النادي الإفريقي غداً الجمعة بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس فريق نادي النصر الإماراتي ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.
وكان النادي الإفريقي أنهى دور المجموعات بثلاثة انتصارات حققها أمام أهلي طرابلس (107-91)، والكرامة السوري (96-54)، وزامبونغا الفليبيني (96-77)، مقابل هزيمة واحدة أمام بيروت اللبناني بنتيجة 83-95 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي على التعادل 80-80.
برنامج الدور ربع النهائي:
الخميس
* منتخب الإمارات – الكرامة السوري (15:00)
* أهلي طرابلس – الاتحاد الليبي (18:00)
الجمعة
* النصر الإماراتي – النادي الإفريقي (15:00)
* الوحدة السوري – بيروت اللبناني (18:00)
