الكرة الطائرة: القطيعة بالتراضي بين النادي الصفاقسي والمدرب منعم بن سالم

أعلنت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي اليوم الخميس عن انتهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق أكابر الكرة الطائرة منعم بن سالم.

وكان النادي الصفاقسي قد فاز أمس بالغياب على نادي حمام الأنف لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة القسم الوطني /أ/.

ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثاني في مجموعته برصيد 21 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن النجم الساحلي صاحب الصدارة.