منوبة: تجاوز اشغال بناء جسر مضاعف بين منوبة والطريق الشعاعية "اكس 20" نسبة 87 بالمائة وتوقع انطلاق استغلاله في مارس القادم

تجاوزت نسبة تقدم أشغال مشروع مضاعفة الطريق المحلية رقم 525، وتركيز جسر مضاعف على مستوى قنال مجردة الوطن القبلي، للربط بين منوبة والطريق الشعاعية "اكس 20" وحدائق تونس، 87 بالمائة، وسط توقعات بانتهاء الاشغال في مارس القادم، وفق تصريح المديرة الجهوية للتجهيز نجلاء بن خليفة لصحفية "وات".يأتي ذلك بعد انطلاق اشغال المشروع في ماي 2023 (بكلفة جملية قدرت ب10.7مليون دينار) وتواصلها بنسق حثيث بإنجاز القنوات الأرضية لشبكة تصريف مياه الأمطار وتحويل شبكات المستلزمين العموميين وكافة الأشغال المرتبطة بها، وتركيز شبكة التنوير العمومي والتشوير الأفقي والعمودي على طول الطريق، وتعبيد الطريق، وإعادة بناء أسوار أجوار المشروع وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار، وتركيز مفترقين تتواصل اشغال احدهما على الطريق المحلية 458 الرابطة بين منوبة وبجاوة.كما تقدمت اشغال الجسر على طول 23 مترا بوضع أسس الدعم الخرسانية وبناء الجسر ذو الاتجاهين على مستوى قنال مياه الشمال، تعويضا للجسر بممر وحيد القديم والرابط بين منوبة وصنهاجة الذي يستغّل منذ ثمانينات القرن الماضي.ويتطلع المتساكنون ومستعملي الجسر القديم الى انهاء المشروع في أقرب الآجال لأهميته في تسهيل حركة المرور واختصار المسافات ونجاعته خاصة مع بداية تعمير المشروع السكني "حدائق تونس" والمنطقة العمرانية المتوسعة والتجمعات السكنية الهامة بها.واكدت المديرة الجهوية بدورها على جدوى المشروع واهميته خاصة على مستوى حركة المرور التي ستكون أكثر انسيابية مع استغلال الجسر، على غرار نجاعة محوّل التقاطع بين الطريق الشعاعية "إكس 20" ومسلك الشنوة بدوار هيشر الذي انتهت اشغاله قبل اجاله ودخل حيز الاستغلال في أكتوبر 2025 بعد إنجازه بكلفة 13.5 مليون دينار.وعبر عدد من المواطنين ومستعملي الجسر على مستوى دوار هيشر، عن قناعتهم باهمية المشروع لما وفّره من سلامة وسهولة في التنقّل بعيدا عن الازدحام المروري بطريق الشنوة التي باتت تشهد كثافة مرورية في السنوات الأخيرة، املين في الاسراع في انجاز الجزء الاخير من الطريق الشعاعية اكس 20 بين الجسر والمنشاة الفنية بالمنيهلة (اشغال على مستوى ولاية اريانة) ودخوله حيز الاستغلال.