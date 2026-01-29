Babnet   Latest update 16:09 Tunis

انطلاق عمليات المسح والتوثيق الأثري بمحيط المتحف الأثري بسلقطة تمهيدًا لحفرية إنقاذ

Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 15:40
      
انطلق أمس الأربعاء فريقُ عملٍ مشتركٌ بين وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمعهد الوطني للتراث في تنفيذ عمليات تحضيرية شملت المسح الأثري والتوثيق العلمي الأوّلي للُّقى الأثرية التي كشفت عنها التقلبات الجوية الأخيرة بمحيط المتحف الأثري بسلقطة.

ويأتي ذلك تمهيدًا لإنجاز حفرية إنقاذ مبرمجة خلال الأسبوع القادم، وفق المعايير العلمية المعتمدة في مجال البحث الأثري وصون التراث.

ووفق ما نشر على موقع وكالة إحياء التراث، يندرج هذا العمل المشترك في إطار الحرص على صون التراث الأثري الوطني وحمايته من المخاطر الطبيعية، وعلى التدخّل الوقائي بالمواقع الأثرية ومحيطها المباشر، قصد الحدّ من تأثير العوامل الطبيعية على مكوّناتها الأثرية.
