انطلاق العمل بآلة مفراس طبي جديدة بمستشفى مجاز الباب بباجة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاربعاء في بلاغ لها، عن انطلاق العمل بآلة مفراس طبي جديدة بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجة، بكلفة جملية بلغت حوالي 1.2 مليون دينار.وتم ربط المفراس الجديد مباشرة بمنظومة المستشفى الرقمي التابعة لوزارة الصحة، بما يتيح القراءة الفورية للصور وإمكانية التشخيص عن بُعد على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوعواعتبرت الوزارة أن هذه الآلة مكسب مهم لأهالي الجهة وتركيزه لأول مرة بالمستشفى المذكور سيساعد على تسريع التشخيص وتقليص آجال الانتظار و تحسين التكفّل بالحالات الاستعجالية، بالإضافة إلى دعم دقّة الفحوصات والمتابعة الطبية.وقالت الوزارة في بلاغها أيضا، إن انطلاق العمل بهذه الآلة يترجم توجّهها نحو تقريب الخدمات وتحسين الجودة وتسريع رقمنة التصوير الطبي بالمؤسسات العمومية.