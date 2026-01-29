Babnet   Latest update 13:16 Tunis

انطلاق العمل بآلة مفراس طبي جديدة بمستشفى مجاز الباب بباجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697b4b912ec0a0.44752373_kofmljpeihgqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 11:58 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاربعاء في بلاغ لها، عن انطلاق العمل بآلة مفراس طبي  جديدة  بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب من ولاية باجة، بكلفة جملية بلغت حوالي 1.2 مليون دينار.
 وتم ربط المفراس الجديد مباشرة بمنظومة المستشفى الرقمي التابعة لوزارة الصحة، بما يتيح القراءة الفورية للصور وإمكانية التشخيص عن بُعد على مدار الساعة  وكامل أيام الأسبوع


واعتبرت الوزارة أن هذه الآلة مكسب مهم لأهالي الجهة  وتركيزه لأول مرة بالمستشفى المذكور سيساعد على  تسريع التشخيص وتقليص آجال الانتظار و تحسين التكفّل بالحالات الاستعجالية، بالإضافة إلى دعم دقّة الفحوصات والمتابعة الطبية.
وقالت الوزارة في بلاغها أيضا، إن انطلاق العمل بهذه الآلة يترجم توجّهها نحو تقريب الخدمات وتحسين الجودة وتسريع رقمنة التصوير الطبي بالمؤسسات العمومية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322778

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>