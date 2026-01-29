Babnet   Latest update 11:45 Tunis

تعليق تداول أسهم أيتاك على مستوى البورصة ابتداء من الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Janvier 2026 - 11:45 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تقررّ تعليق التداول على أسهم شركة "آي تاك" بداية من، الخميس، اثر اجتماع انعقد أمس، الإربعاء، بمقرّ هيئة السوق المالية، بحضور المدير العام للشركة والمساهم المرجعي لها، ومراقب الحسابات، وليد مليك، المعيّن من قبل الجلسة العامّة العادية، المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025، وسلفه نور الدين بن عربيّة.

ويبقى إعادة التداول رهين قيام شركة "آي تاك" وفي الاجل المتفق عليه، بنشر قائمات مالية فردية ومجمعة مختومة في 31 ديسمبر 2024 ومرفقة براي مراقب الحسابات ومؤشرات النشاط المتعلقة بالثلاثيات الاربع لسنة 2025، وذلك طبقا للمؤشرات المعتمدة بالنسبة لقطاع نشاطها.


ومن بين شروط إعادة التداول على اسهم الشركة، نشر تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للبت في تعيين مراقب حسابات جديد خلفا، لوليد مليك، الذي لم يقبل مهمة تدقيق القوائم المالية لسنة 2025، ومخطط لاعادة هيكلة الاموال الذاتية للشركة يهدف الى تسوية وضعيتها المالية، وذلك طبقا لاحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.


وخصّص اجتماع أمس، الإربعاء، وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية، للنظر في الوضعية المالية للشركة وفي التحفظات المتكررة وغير المسواة المسجلة على امتداد سنتين ماليتين متتاليتين، كما وردت ضمن تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقائمات المالية الفردية، والمجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322771

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 جانفي 2026 | 10 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:12
17:43
15:19
12:39
07:24
05:55
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-11
13°-10
14°-10
18°-8
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>