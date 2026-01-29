تعليق تداول أسهم أيتاك على مستوى البورصة ابتداء من الخميس

تقررّ تعليق التداول على أسهم شركة "آي تاك" بداية من، الخميس، اثر اجتماع انعقد أمس، الإربعاء، بمقرّ هيئة السوق المالية، بحضور المدير العام للشركة والمساهم المرجعي لها، ومراقب الحسابات، وليد مليك، المعيّن من قبل الجلسة العامّة العادية، المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025، وسلفه نور الدين بن عربيّة.ويبقى إعادة التداول رهين قيام شركة "آي تاك" وفي الاجل المتفق عليه، بنشر قائمات مالية فردية ومجمعة مختومة في 31 ديسمبر 2024 ومرفقة براي مراقب الحسابات ومؤشرات النشاط المتعلقة بالثلاثيات الاربع لسنة 2025، وذلك طبقا للمؤشرات المعتمدة بالنسبة لقطاع نشاطها.ومن بين شروط إعادة التداول على اسهم الشركة، نشر تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للبت في تعيين مراقب حسابات جديد خلفا، لوليد مليك، الذي لم يقبل مهمة تدقيق القوائم المالية لسنة 2025، ومخطط لاعادة هيكلة الاموال الذاتية للشركة يهدف الى تسوية وضعيتها المالية، وذلك طبقا لاحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.وخصّص اجتماع أمس، الإربعاء، وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية، للنظر في الوضعية المالية للشركة وفي التحفظات المتكررة وغير المسواة المسجلة على امتداد سنتين ماليتين متتاليتين، كما وردت ضمن تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقائمات المالية الفردية، والمجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.