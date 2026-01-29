رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة حماية التراث وتسريع إدراج سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي

استقبل رئيس الجمهورية، عشية يوم أمس الأربعاء 28 جانفي الجاري بقصر قرطاج، وزيرة الشؤون الثقافيةوشدّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على الدور المحوري لكلّ منفي صيانة وحماية التراث الأثري والتاريخي والحضاري للبلاد، وذلك على خلفية الزيارة التي أدّاها إلى، حيث عاين حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة، والتي تسبّبت في عديد الانجرافات.وأكد رئيس الجمهورية أنّ، كانت سببًا مباشرًا في الإخلال بالتوازن الطبيعي، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المدينة التي تستقطب عشرات الآلاف من الزوّار سنويًا، والحفاظ على خصوصيتها المعمارية والثقافية، معكما أسدى رئيس الدولة تعليماته بـ، في إطار احترام القانون، إلى حين إعدادينسجم مع الطراز المعماري التقليدي للجهة.وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة اضطلاع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الهياكل الراجعة لها، بالتنسيق مع سائر الأطراف المعنية، بمسؤوليتها في، خاصّة في ظلّ تواصل تهديدات شبكات التهريب التي تستهدف المواقع الأثرية، لا سيما بعد أن كشفت التقلبات المناخية الأخيرة عنفي عدد من مناطق الجمهورية.ولفت في هذا السياق إلى أنّ هذه التجاوزات ما كانت لتتفاقم لولا، وهو ما أدّى إلى الاستيلاء على ما تزخر به من معالم تاريخية، مشدّدًا على ضرورة وضع حدّ نهائي لهذه الممارسات حماية للتراث الوطني.