رئيس الجمهورية يؤكّد ضرورة وضع حدّ للتلاعب بتوزيع الأمونيتر ويشدّد على إصلاح السياسة المائية

تناول رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي جمعه عشية أمس الأربعاء 28 جانفي الجاري بقصر قرطاج، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، جملة من القضايا المتعلّقة بالقطاع الفلاحي، وفي مقدّمتهابعدد من ولايات الجمهورية، خاصة، في ظل تسجيل تحسّن طفيف في ولايات أخرى.وأوضح رئيس الدولة أنّ، حيث يتمّ حرمان صغار الفلاحين من هذه المادة نتيجة، مذكّرًا بما حصل سابقًا عند إحداث ديوان الأعلاف، حين عمد بعض المتلاعبين إلى احتكار الأعلاف وبيعها بأسعار أقلّ من الأسعار التي يحدّدها الديوان، في محاولة لتفليسه، وهو ما اعتبرهكما تطرّق رئيس الجمهورية مجدّدًا إلى، مشيرًا إلى أنّ، وهو ما يستوجب مزيد العمل حتى يضطلع بدوره على الوجه المطلوب. وفي هذا الإطار، أسدى تعليماته بمواصلةوجزء منفي السوق الداخلية وعبر الوداديات، بما يضمن استفادة المواطن والفلاح على حدّ سواء، مع مواصلة البحث عنوفي ما يتعلّق بالسياسة المائية، تناول رئيس الدولة الوضعية التي عرفتها تونس منذ عقود، مؤكّدًا ضرورة القيام. ولفت إلى أنّ عديد السدود تعرّضت للإهمال، إلى حدّ تحوّل بعضها إلى أثر بعد عين، على غرارالذي كانت طاقة استيعابه تتراوح بين، إضافة إلى أودية لم تُجهر منذ عقود، فضلًا عنالتي طمرتها الأتربة منذ سبعينات القرن الماضي.وشدّد رئيس الجمهورية في ختام اللقاء على أنّيمرّ حتمًا عبر حوكمة رشيدة، ومقاومة الاحتكار، وصيانة البنية التحتية، بما يضمن الأمن الغذائي والعدالة بين مختلف جهات البلاد.