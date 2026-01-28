إلغاء 4 رحلات بحرية بين صفاقس و قرقنة

علنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اليوم الأربعاء في بلاغ لها، عن إلغاء عدد من السفرات اليوم وغدا وذلك تبعًا للتوقعات الجوية المُحَيَّنَة والمؤكَّدة، والتي تُفيد بهبوب رياح قوية مصحوبة بهبّات عنيفة.وحسب البلاغ ستم إلغاء :• سفرة الساعة 20:00 من صفاقس• سفرة الساعة 21 و 45 دقيقة من قرقنة والمبرمجتين هذه الليلة، الأربعاء 28 جانفي 2026.وجاء في البلاغ أيضا أنه تقرر إلغاء• سفرة الساعة 04:15 دقيقة من صفاقس• سفرة الساعة 06:00 من قرقنةوذلك يوم غد الخميس 29 جانفي 2026.وأوردت الشركة في بلاغها، أنها ستعلم الحرفاء بكل المستجدات والتغييرات الطارئة بخصوص بقية البرمجة عبر بلاغات لاحقة، حسب تطور الوضع الجوي.