Babnet   Latest update 23:11 Tunis

إلغاء 4 رحلات بحرية بين صفاقس و قرقنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63288786c65844.80890257_hmqjolpnekfgi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 19:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
علنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اليوم الأربعاء في بلاغ لها، عن إلغاء عدد من السفرات اليوم وغدا وذلك  تبعًا للتوقعات الجوية المُحَيَّنَة والمؤكَّدة، والتي تُفيد بهبوب رياح قوية مصحوبة بهبّات عنيفة.
وحسب البلاغ ستم إلغاء :
• سفرة الساعة 20:00 من صفاقس

• سفرة الساعة 21 و 45 دقيقة من قرقنة والمبرمجتين هذه الليلة، الأربعاء 28 جانفي 2026.
وجاء في البلاغ أيضا  أنه تقرر إلغاء 
• سفرة الساعة 04:15  دقيقة من صفاقس

•  سفرة الساعة 06:00 من قرقنة
وذلك يوم غد الخميس 29 جانفي 2026.
وأوردت الشركة في بلاغها، أنها ستعلم الحرفاء بكل المستجدات والتغييرات الطارئة بخصوص بقية البرمجة عبر بلاغات لاحقة، حسب تطور الوضع الجوي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322751

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 28 جانفي 2026 | 9 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:11
17:42
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
16°-12
19°-12
15°-10
15°-10
  • Avoirs en devises 25193,0
  • (28/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37895 DT
  • (28/01)
  • 1 $ = 2,84716 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/01)     1845,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/01)   27144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>