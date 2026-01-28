لجنة المشاريع الكبرى تسند صفقة بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة لإحدى المقاولات للتسريع في إنجازه

دعوة إلى الانطلاق الفوري في الأشغال



إصلاح شامل للقطاع الصحي العمومي



العدالة الصحية وتقليص الفوارق الجهوية



عرض مفصّل من وزارة الصحة



نظرت، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، بإشراف رئيسة الحكومة، في مدى تقدّم إنجاز مشروعمن ولاية توزر، وفي السبل الكفيلة بتذليل مختلف الصعوبات التي اعترضت سير المشروع.وأفاد بلاغ صادر عنأنّ اللجنة وافقت على، وذلك بهدفوفق الآجال المحدّدة.وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال اللجنة، ضرورة، مع إرساء آليات متابعة ومراقبة ميدانية يومية، لضمان احترام الآجال وجودة الإنجاز.كما شدّدت على أنّ الدولة تعمل علىودعموالخدمات الطبية المتخصّصة بكافة المستشفيات العمومية، بما يضمنوأبرزت الزعفراني الزنزري أنّ الدولة تسعى إلى إرساء، قادر على حماية المواطنين وتلبية حاجياتهم، وذلك في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تكريسكحق طبيعي وأساسي.كما أكدت ضرورةبمختلف مكوّناته وفق مقاربة جديدة، تتماشى مع المطالب المشروعة للشعب التونسي، مع تكثيف توجيه الفرق الطبية إلى عدد من الجهات، وإحداثوجدّدت رئيسة الحكومة التأكيد على أنّ الحق في الصحة من، التي يجب أن تتوفّر لكافة المواطنين وفي جميع أنحاء البلاد، مع تحقيقالقائمة على الإنصاف في النفاذ إلى خدمات الوقاية والعلاج.ويأتي مشروع المستشفى الجهوي صنف «ب» بنفطة في إطارتهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاستشفائية، وتقليص الفوارق الجهوية، وتطوير الخدمات الصحية، بما يكرّسوقدّم وزير الصحة، خلال الاجتماع، عرضًا مفصّلًا حولوالمقاولة المقترحة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال، في إطار الحرص على تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف الصحية المرجوّة.