لجنة المشاريع الكبرى تسند صفقة بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة لإحدى المقاولات للتسريع في إنجازه
نظرت لجنة المشاريع الكبرى، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، في مدى تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف «ب» بنفطة من ولاية توزر، وفي السبل الكفيلة بتذليل مختلف الصعوبات التي اعترضت سير المشروع.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أنّ اللجنة وافقت على إسناد صفقة الإنجاز إلى المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة، وذلك بهدف التسريع في استكمال المشروع وفق الآجال المحدّدة.
دعوة إلى الانطلاق الفوري في الأشغالوأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال اللجنة، ضرورة الانطلاق الفوري في تنفيذ الأشغال، مع إرساء آليات متابعة ومراقبة ميدانية يومية، لضمان احترام الآجال وجودة الإنجاز.
كما شدّدت على أنّ الدولة تعمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية والخدمات الطبية المتخصّصة بكافة المستشفيات العمومية، بما يضمن نفاذ المواطنين إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة.
إصلاح شامل للقطاع الصحي العموميوأبرزت الزعفراني الزنزري أنّ الدولة تسعى إلى إرساء قطاع صحي عمومي قوي وعادل ومتطوّر، قادر على حماية المواطنين وتلبية حاجياتهم، وذلك في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تكريس الحق في الصحة كحق طبيعي وأساسي.
كما أكدت ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بمختلف مكوّناته وفق مقاربة جديدة، تتماشى مع المطالب المشروعة للشعب التونسي، مع تكثيف توجيه الفرق الطبية إلى عدد من الجهات، وإحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات.
العدالة الصحية وتقليص الفوارق الجهويةوجدّدت رئيسة الحكومة التأكيد على أنّ الحق في الصحة من حقوق الإنسان الأساسية، التي يجب أن تتوفّر لكافة المواطنين وفي جميع أنحاء البلاد، مع تحقيق العدالة الصحية القائمة على الإنصاف في النفاذ إلى خدمات الوقاية والعلاج.
ويأتي مشروع المستشفى الجهوي صنف «ب» بنفطة في إطار رؤية شاملة للدولة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاستشفائية، وتقليص الفوارق الجهوية، وتطوير الخدمات الصحية، بما يكرّس العدالة الجهوية في الحق في الصحة.
عرض مفصّل من وزارة الصحةوقدّم وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال الاجتماع، عرضًا مفصّلًا حول مسار تقدّم إنجاز المشروع والمقاولة المقترحة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال، في إطار الحرص على تسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف الصحية المرجوّة.
