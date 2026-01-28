Babnet   Latest update 22:10 Tunis

القصرين: مندوبية الفلاحة تحذّر من داء الكلب عقب ارتفاع الإصابة به لدى المجترات الصغرى وتدعو إلى الانتباه لخطر الكلاب السائبة

Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 20:50
      
حذّرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين من خطورة داء الكلب الحيواني، عقب تسجيل تزايد لافت في حالات الإصابة به لدى المجترات الصغرى بالجهة، مؤكّدة أنّه داء خطير وقاتل وقابل للانتقال إلى الإنسان.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ أصدرته عشية اليوم الأربعاء، أنّ جميع الحيوانات، بإستثناء الطيور، يمكن أن تنقل داء الكلب إلى الإنسان، مشيرة إلى أنّ الإصابات المسجّلة لدى المجترات يعود مصدرها الأساسي إلى اعتداءات الكلاب، ولا سيما الكلاب السائبة.
وشدّدت على أنّ الوقاية تظلّ الحلّ الوحيد للإنسان، وذلك من خلال التوجّه الفوري لتلقّي التلقيح اللازم في أقرب الآجال عقب كلّ اعتداء، مؤكّدة أنّ التلقيح متوفّر بصفة مجانية في جميع المستشفيات العمومية.

ودعت مصالح المندوبية، في السياق ذاته، إلى ضرورة الانتباه إلى خطر الكلاب السائبة التي تمثّل المصدر الرئيسي لانتشار الداء، وحماية الحيوانات الداجنة عبر وضعها داخل إسطبلات أو مساكن مغلقة، باعتبارها هدفًا متواصلًا للحيوانات الضالّة.
كما أكّدت على أهمية الإبلاغ الفوري عن حالات العضّ أو الاعتداء، وضرورة عرض الكلاب والقطط المملوكة التي تعذّر تلقيحها خلال الحملة الوطنية للتلقيح، على المراكز القارّة بخلايا الإرشاد الفلاحي، ضمانًا للوقاية والحدّ من انتشار المرض.
