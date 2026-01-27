Babnet   Latest update 21:09 Tunis

المنستير: العثور على جثة بحّار ثان من بين المفقودين في حادث غرق مركب صيد قبالة سواحل جزيرة قوريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69790c57be00e4.71944791_mpoejghkinfql.jpg width=100 align=left border=0>
تم العثور، عشية اليوم الثلاثاء، على جثة أحد بحارة المركب المفقود بعرض سواحل جزيرة قوريا بالمنستير، في موقع يتوسط  جزيرتي قوريا الكبرى والصغرى غير بعيد على موقع غرق القارب، وفق ما أكّده أحد المشاركين  في عملية البحث لوكالة "وات".
وقد تم إيداع الجثة، وهي الثانية، التي وقع العثور عليها من جملة 4 مفقودين، بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، بينما يتواصل البحث عن جثتي البحارين الآخرين بمشاركة حرس وجيش البحر ومتطوعين من أصحاب مراكب الصيد وغطّاسين.

جديد بالذكر أن مركب صيد بحري يحمل على متنه 5 بحارة من طبلبة غرق بعرض سواحل جزيرة قوريا يوم الثلاثاء 20 جانفي بفعل هيجان البحر وسوء الاحوال الجوية، وقد تمكن أحد البحارة من النجاة بعد وصوله سباحة إلى جزيرة قوريا .
