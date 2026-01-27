Babnet   Latest update 22:17 Tunis

فتح المحكمة الابتدائية بجربة يوم 9 فيفري المقبل (الرائد الرسمي)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/djerba2016.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 21:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2026 قرار عن وزيرة العدل يتعلق بتحديد موعد يوم 9 فيفري 2026  تاريخا لافتتاح المحكمة الابتدائية بجربة .
ويتكون القرار من 3 فصول  وجاء في الفصل الثاني أن رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين يتخلي، حسب مقتضيات هذا القرار لفائدة رئيس المحكمة الابتدائية بجربة عن القضايا التي صارت من أنظاره ولم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ   7 فيفري 2026 باستثناء القضايا الجزائية و الاستعجالية الجاهزة للفصل والقضايا المدنية المنشورة بطور المرافعة، وفق نص القرار .
يذكر أن أمرا حكوميا يحمل عدد 354 لسنة 2019 كان قد صدر  في أفريل 2019 ويتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بجربة .

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322682

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-12
15°-12
17°-12
16°-9
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>