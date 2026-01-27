فتح المحكمة الابتدائية بجربة يوم 9 فيفري المقبل (الرائد الرسمي)

صدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي عدد 11 لسنة 2026 قرار عن وزيرة العدل يتعلق بتحديد موعد يوم 9 فيفري 2026 تاريخا لافتتاح المحكمة الابتدائية بجربة .ويتكون القرار من 3 فصول وجاء في الفصل الثاني أن رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين يتخلي، حسب مقتضيات هذا القرار لفائدة رئيس المحكمة الابتدائية بجربة عن القضايا التي صارت من أنظاره ولم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 7 فيفري 2026 باستثناء القضايا الجزائية و الاستعجالية الجاهزة للفصل والقضايا المدنية المنشورة بطور المرافعة، وفق نص القرار .يذكر أن أمرا حكوميا يحمل عدد 354 لسنة 2019 كان قد صدر في أفريل 2019 ويتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بجربة .