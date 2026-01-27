مجلس وزاري مضيّق: تحويل الديون التونسية إلى استثمارات ... الزّنزري تؤكّد أنّ تونس ستختار مشاريعها بناءً على خياراتها الوطنية

آلية استراتيجية للتخفيف من عبء الدَّين





تمويل مرن ودفع للتنمية الشاملة



مبادرات دولية وتكيّف مناخي



السيادة في التخطيط التنموي



مشاريع مقترحة مع الشركاء الدوليين



توصيات ختامية



أشرفت رئيسة الحكومة، صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، علىخُصّص للنظر فيفي مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يُساهم في تحسين المؤشّرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد وخلق فرص شغل جديدة.وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الجلسة، أنّفي مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تُعدّ من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات فيوضمان، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.وشدّدت على أنّووفق توجيهات رئيس الجمهورية.وأبرزت الزّنزري أهمية توجيه الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين نحو، معتبرة أنّ هذه الآلية تمثّل* تخفيف مباشر لعبء خدمة الدَّين.* توفير تمويلات مرنة وموجّهة لدفعوفي هذا السياق، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى، الهادفة إلى تنفيذ مشاريع تتكيّف مع، ضمن مقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات.كما أكّدت ضرورةومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنمويةللدولة، بما يضمنوشدّدت على حرص تونس على توجيه هذه الآلية نحو مشاريعوتسهم فيواستعرض وزير الاقتصاد والتخطيطخلال المجلس عددا منفي إطار التباحث الثنائي، وتشمل:* مشاريع نموذجية للتشغيل.* مشاريع في* برامجودعموفي ختام أعماله، أوصى المجلس بـمع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى استثمارات في، بما يُسهم في، استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.