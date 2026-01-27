Babnet   Latest update 18:26 Tunis

تونس والسينغال تتفقان في الرياض على التسريع في تحيين مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التشغيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6978e524daa0c0.37797429_fqemhgnijlpok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 17:16 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تمّ الاتفاق، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمل تونسية - سينيغالية انعقدت بمدينة الرياض، على التسريع في تحيين مذكرة التفاهم، بشأن التعاون المشترك في مجال التشغيل، وذلك في لقاء جمع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد بوزير الوظيفة العمومية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السينيغالي أوليفيي بوكال، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وتركّز الاتفاق بين الجانبين على التعجيل بتحيين مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجالي التشغيل والإدماج المهني، مع إمضائها في أقرب الآجال الممكنة، إلى جانب تحيين وتفعيل محاور التعاون الواردة باتفاق التعاون المشترك في مجال التكوين المهني. كما تمّ الاتفاق على بلورة مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني للفترة 2025-2026، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التشغيل.


واتفق الجانبان كذلك على تفعيل محاور اتفاق الشراكة المبرم بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في تونس والمركز الوطني للتوجيه التربوي والمهني بالسينغال، خاصة في ما يتعلّق بتوفير خدمات المرافقة والإحاطة بالباعثين والراغبين في ريادة الأعمال. وتناول اللقاء، في هذا السياق، سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي في ميادين التشغيل وريادة الأعمال، بما يستجيب للتحديات المشتركة في سوق العمل.


وخلال الجلسة، استعرض وزير التشغيل والتكوين المهني ملامح التجربة التونسية في إرساء أسس الدولة الاجتماعية وأبرز اهتمام الدولة التونسية بتنمية الرأسمال البشري وتثمين قيمة الإنسان والعمل.

وقدّم الوزير بالمناسبة لمحة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وريادة الأعمال الفردية والجماعية في أفق سنة 2035، وعن الخدمات التي توفّرها وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل الراجعة لها بالنظر، لا سيما في مجال مرافقة الباحثين عن شغل ودعم المبادرات الريادية.

ومن جانبه، قدّم الوزير السينيغالي عرضًا حول مهام ومشمولات وزارة الوظيفة العمومية والعمل وإصلاح الخدمة العامة بالسينغال، خاصة في ما يتعلّق بإدارة سوق العمل، معبّرًا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين، وعن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالي التشغيل وريادة الأعمال، بما يعزّز الشراكة الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322665

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:18
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-13
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>