رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل: وضعية أطفال المهاجرين الأفارقة في تونس تعكس هشاشة الطفولة في إفريقيا

قال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، اليوم الثلاثاء، إن وضعية الأطفال من أبناء المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين في تونس ليست إلا انعكاسا لهشاشة أوضاع الطفولة في القارة الإفريقية، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش موكب توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت".وأوضح الشريف، أن أزمة الهجرة التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة ترافقت مع توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، ما أفرز هشاشة في أوضاع الأطفال المرافقين لهم أو أبنائهم.واعتبر أن تونس معنية بالاستثمار في القارة الإفريقية، ليس فقط من زاوية اقتصادية، بل من خلال مقاربة شاملة تجعل من المؤسسات الاقتصادية حاملة لمشروع مجتمعي يدمج رؤية خاصة تعطي للطفولة الإفريقية أولوية.وأكد من جهة أخرى أن الاتفاقية المبرمة بين الجمعية و"كونكت" ترتكز على محورين أساسيين للتعاون، يتمثل أولهما في نشر مبادئ وقيم حماية الطفولة في تونس، إلى جانب دعم حماية الطفولة الإفريقية.كما أفاد بأن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تعدّ أحد مكوّنات ائتلاف المجتمع الإفريقي الداعم لحقوق الطفل، وأن انضمامها إليه يهدف إلى تجاوز ما وصفه بالقصور في عمل الاتحاد الإفريقي في مجال حماية الطفولة، وغياب سياسة واضحة المعالم لحماية حقوق الطفل، معتبرا أن هذا الوضع يفرض على تونس تحمّل مسؤولياتها، باعتبارها بلدًا رائدًا في مجال حماية الطفولة.وختم بالتأكيد على أن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تتقاسم القيم نفسها مع ائتلاف المجتمع الإفريقي الداعم لحقوق الطفل، وتُعدّ من بين مكوّناته الساعية إلى تحسين أوضاع حقوق الطفل في تونس وعلى امتداد القارة الإفريقية.