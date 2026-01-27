الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل في أوقات السفرات على الخطين تونس/القباعة وتونس/بوقطفة بداية من اليوم الثلاثاء

اعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعديل في أوقات السفرات على الخطين تونس/القباعة وتونس/بوقطفة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026.وأرجعت الشركة هذا التعديل الى الأشغال المزمع القيام بها على مستوى محطة باردو، وفق بلاغ صادر عن الشركة. واكدت انه سيقع لاحقا الاعلام بعودة السير العادي للقطارات.وستكون آخر السفرات المبرمجة على النحو التالي:- من تونس في إتجاه القباعة على الساعة 20 و25 دق.- من القباعة في إتجاه تونس على الساعة 20 و35 دق.- من تونس في إتجاه بوقطفة على الساعة 20 و30 دق.- من بوقطفة في إتجاه تونس على الساعة 20 و50 دق.