وسط توترات مع إيران.. القيادة المركزية الأمريكية تجري مناورات في الشرق الأوسط

وصرحت القيادة في بيان صحفي: "ستجري القوة الجوية التاسعة مناورات قتالية متعددة الأيام لإظهار الجاهزية على نشر وتوزيع وصيانة الطائرات القتالية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".وتستهدف المناورات تدريب نشر الأفراد والطائرات بسرعة، وتوفير الإمدادات بكفاءة مع الحد الأدنى من التواجد، وتنسيق القوى متعددة الجنسيات عبر منطقة واسعة في نطاق مسؤولية "CENTCOM"، وفقا للبيان.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، نقلت مجلة "War Zone" عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي يترقب احتمال هجوم من الولايات المتحدة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.كما أعلنت "CENTCOM"، أمس الاثنين، عن وصول مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى منطقة مسؤوليتها في المحيط الهندي.وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 جانفي الجاري أن سفن البحرية الأمريكية تتجه "تحسبا لأي طارئ" نحو إيران. وقبل ذلك، لم يعط إجابة محددة عن سؤال حول ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم إلغاؤه، مكتفيا بجواب غامض بأنه لا يستطيع التكهن بالمستقبل.