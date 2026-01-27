Babnet   Latest update 21:09 Tunis

بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على الرأس الأخضر 37-25 ويتأهل إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697919f2de9313.32810168_kgipqlomehnfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 21:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25، اليوم الثلاثاء، ليبلغ الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد «رواندا 2026» متصدرًا المجموعة الثانية، ويضمن في الآن ذاته تأهله إلى بطولة العالم ألمانيا 2027.

وأنهى المنتخب التونسي الدور الرئيسي للبطولة القارية في المركز الأول برصيد خمس نقاط، متقدّمًا على منتخب الرأس الأخضر الذي حلّ ثانيًا بأربع نقاط.


وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي، المقرر بعد غد الخميس، نظيره الجزائري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.


وكان المنتخب التونسي قد تعادل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي مع المنتخب المغربي بنتيجة 29-29.

ولحساب المجموعة الأولى، فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأنغولي 27-22، فيما تفوق المنتخب المصري على نظيره النيجيري 48-22.

نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية:

* تونس – الرأس الأخضر: 37-25
* المغرب – غينيا: 38-26

الترتيب:

* تونس: 5 نقاط
* الرأس الأخضر: 4 نقاط
* المغرب: 3 نقاط
* غينيا: 0 نقطة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322680

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-12
15°-12
17°-12
16°-9
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>