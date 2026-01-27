بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على الرأس الأخضر 37-25 ويتأهل إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الثانية
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25، اليوم الثلاثاء، ليبلغ الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد «رواندا 2026» متصدرًا المجموعة الثانية، ويضمن في الآن ذاته تأهله إلى بطولة العالم ألمانيا 2027.
وأنهى المنتخب التونسي الدور الرئيسي للبطولة القارية في المركز الأول برصيد خمس نقاط، متقدّمًا على منتخب الرأس الأخضر الذي حلّ ثانيًا بأربع نقاط.
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي، المقرر بعد غد الخميس، نظيره الجزائري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.
وكان المنتخب التونسي قد تعادل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي مع المنتخب المغربي بنتيجة 29-29.
ولحساب المجموعة الأولى، فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأنغولي 27-22، فيما تفوق المنتخب المصري على نظيره النيجيري 48-22.
نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية:
* تونس – الرأس الأخضر: 37-25
* المغرب – غينيا: 38-26
الترتيب:
* تونس: 5 نقاط
* الرأس الأخضر: 4 نقاط
* المغرب: 3 نقاط
* غينيا: 0 نقطة
وأنهى المنتخب التونسي الدور الرئيسي للبطولة القارية في المركز الأول برصيد خمس نقاط، متقدّمًا على منتخب الرأس الأخضر الذي حلّ ثانيًا بأربع نقاط.
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي، المقرر بعد غد الخميس، نظيره الجزائري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.
وكان المنتخب التونسي قد تعادل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي مع المنتخب المغربي بنتيجة 29-29.
ولحساب المجموعة الأولى، فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأنغولي 27-22، فيما تفوق المنتخب المصري على نظيره النيجيري 48-22.
نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية:
* تونس – الرأس الأخضر: 37-25
* المغرب – غينيا: 38-26
الترتيب:
* تونس: 5 نقاط
* الرأس الأخضر: 4 نقاط
* المغرب: 3 نقاط
* غينيا: 0 نقطة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322680