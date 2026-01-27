بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على الرأس الأخضر 37-25 ويتأهل إلى نصف النهائي في صدارة المجموعة الثانية

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة، اليوم الثلاثاء، ليبلغ الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليدمتصدرًا المجموعة الثانية، ويضمن في الآن ذاته تأهله إلىوأنهى المنتخب التونسي الدور الرئيسي للبطولة القارية فيبرصيد، متقدّمًا على منتخب الرأس الأخضر الذي حلّ ثانيًا بأربع نقاط.وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي، المقرر، نظيره الجزائري صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، فيما يواجه منتخب الرأس الأخضر منتخب مصر متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة.وكان المنتخب التونسي قد تعادل في الجولة الأولى من الدور الرئيسي مع المنتخب المغربي بنتيجةولحساب المجموعة الأولى، فاز المنتخب الجزائري على نظيره الأنغولي، فيما تفوق المنتخب المصري على نظيره النيجيري* تونس – الرأس الأخضر:* المغرب – غينيا:* تونس:* الرأس الأخضر:* المغرب:* غينيا: