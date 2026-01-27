Babnet   Latest update 22:17 Tunis

مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة عبر "مجلس السلام"

Publié le Mardi 27 Janvier 2026 - 22:17
      
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسودة قرار "مجلس السلام" في قطاع غزة تضمنت تفويضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة القطاع.

ووفقا للمسودة، سيمنح "مجلس السلام" ترامب سلطة ترشيح كبار المسؤولين الذين سيساهمون في إدارة غزة وتحديد مهامهم، إلى جانب صلاحية الموافقة على قرارات المجلس أو تعليقها في الحالات الطارئة.


كما تحدد المسودة الولايات المتحدة كـ"جهة مسؤولة" عن غزة، بينما تتولى دول وكيانات أخرى أدوارا مساندة. بالإضافة إلى ذلك، تحظر الوثيقة مشاركة أي أفراد أو هيئات لها تاريخ في التعاون مع حركة "حماس" في إدارة القطاع أو عمليات إعادة إعماره.


ومن المقرر أن يشغل الممثل السامي لغزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، منصب المشرف على اللجنة الوطنية الفلسطينية (التكنوقراط) المكلفة بإدارة القطاع.
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
