سيدي بوزيد: تنظيم ندوة علمية حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع الخاصة بالمركز المهني الفلاحي

انتظمت بالمركز المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع لفائدة المتكونين بالمركز تحت شعار "شبابنا معطاء وابداعنا بناء".وبين مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد عبد الرزاق دخيل في تصريح لصحفية "وات"، أنّ الندوة العلمية تهدف الى تكريس وترسيخ روح المبادرة لدى المتكونين الراغبين في بعث مشاريع خاصة في الميدان الفلاحي، ولمزيد تقديم الدعم والمساندة والمعلومة حول سوق الشغل من كل الأطراف المتدخّلة في بعث المشاريع الخاصّة.وأفاد رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة شوقي ملواحي صحفية "وات"، أنّ الندوة تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في محور الادماج الاقتصادي والاجتماعي بهدف مزيد ادماج الشباب في ريادة الأعمال وبعث المشاريع الخاصة.وانتظم النشاط بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد وعدد من ممثلي الادارات الجهوية على غرار وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومركز التكوين المهني الصناعي وفضاء المبادرة بسيدي بوزيد ومؤسسات التمويل الخاصة والعمومية.