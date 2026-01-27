Babnet   Latest update 19:08 Tunis

سيدي بوزيد: تنظيم ندوة علمية حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع الخاصة بالمركز المهني الفلاحي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    قراءة: 0 د, 43 ث
      
انتظمت بالمركز المهني الفلاحي بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية حول ريادة الأعمال وبعث المشاريع لفائدة المتكونين بالمركز تحت شعار "شبابنا معطاء وابداعنا بناء".
وبين مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوزيد عبد الرزاق دخيل في تصريح لصحفية "وات"، أنّ الندوة العلمية تهدف الى تكريس وترسيخ روح المبادرة لدى المتكونين الراغبين في بعث مشاريع خاصة في الميدان الفلاحي، ولمزيد تقديم الدعم والمساندة والمعلومة حول سوق الشغل من كل الأطراف المتدخّلة في بعث المشاريع الخاصّة.
وأفاد رئيس وحدة تنمية الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة شوقي ملواحي صحفية "وات"، أنّ الندوة تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشباب في محور الادماج الاقتصادي والاجتماعي بهدف مزيد ادماج الشباب في ريادة الأعمال وبعث المشاريع الخاصة.

وانتظم النشاط بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد وعدد من ممثلي الادارات الجهوية على غرار وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومركز التكوين المهني الصناعي وفضاء المبادرة بسيدي بوزيد ومؤسسات التمويل الخاصة والعمومية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322645

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 27 جانفي 2026 | 8 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:41
15:17
12:39
07:25
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
18°-12
16°-12
17°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 25017,1
  • (27/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37720 DT
  • (27/01)
  • 1 $ = 2,85870 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/01)     1910,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/01)   27109 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>