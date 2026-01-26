رئيس الجمهورية يبحث مع وزيري خارجية مصر والجزائر مستجدّات الوضع في ليبيا ويؤكّد دعم الحلّ الليبي-الليبي

استقبل رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين بقصر قرطاج،، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس للمشاركة فيالذي تحتضنه تونس.ووفق، سلّم وزير الخارجية المصري رئيس الدولةمن، نقل له من خلالها تحياته وتقديره لتونس وشعبها.وأكد رئيس الجمهورية، في مستهلّ اللقاء، أنّ، مشيرًا إلى أنّالتي تواجه البلدين في ظل تسارع الأحداث إقليميًا ودوليًا تستوجب، بما يمكّن من مجابهة المخاطر التي تهدّدوجدّد رئيس الدولةالداعم لحقّفي إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتهاوبخصوص، شدّد رئيس الجمهورية على أنّهاوليست دولية، وأنّ الحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ، معتبرًا أنّ استمرار إدارة الملف منذ سنة 2011 لم يحقّق تطلّعات الشعب الليبي في الأمن والوحدة والاستقرار. وأكّد استعداد تونس لاحتضانيختار فيه الليبيون بحرية الحلول التي يرتضونها.كما استقبل رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين بقصر قرطاج،، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يزور تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، نقل أحمد عطافإلى أخيه الرئيس قيس سعيّد، متمنيًا لتونس وشعبها مزيد التقدّم والنماء.وجدّد رئيس الدولة التأكيد على، وعلى، مع الإعراب عن الرغبة المشتركة في، ومجابهة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، من خلالوفي ما يتعلّق بالوضع في ليبيا، أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على الموقف التونسي الثابت منذ سنة 2020، والقائم على أنّ، وأنّوأشار إلى أنّ اللقاءات التشاورية تمثّلفي تحقيق تطلعاته، مؤكدًا أنّبعيدًا عن أيّ تدخّلات خارجية، مع تشديده علىكما جدّد رئيس الجمهوريةيلتقي فيه الليبيون ويختارون فيه بكلّ حرية مستقبلهم، اعتمادًا على ما يزخر به الشعب الليبي من كفاءات وقدرات.