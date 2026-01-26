بطولة دبي الدولية لكرة السلة: النادي الإفريقي ينهزم أمام بيروت اللبناني (83-95)
انهزم النادي الإفريقي أمام بيروت اللبناني بنتيجة 83-95 بعد التمديد (الوقت الأصلي 80-80)، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين ضمن بطولة دبي الدولية لكرة السلة.
وكان فريق باب الجديد قد استهل مشاركته في البطولة بتحقيق فوز في لقائه الأول على زامبونغا الفليبيني بنتيجة 96-77، يوم السبت الماضي.
وسيلاقي النادي الإفريقي غدًا الثلاثاء فريق الكرامة السوري، على أن يختتم ممثل كرة السلة التونسية مشواره في الدور الأول بمواجهة أهلي طرابلس الليبي يوم الأربعاء.
