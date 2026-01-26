لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان تنتخب مكتبها
عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة.
ووفق بلاغ إعلامي، أسفرت عمليات التصويت وإحصاء الأصوات عن تركيبة مكتب اللجنة التالية:
* رئيس اللجنة: محمد أحمد
* نائب الرئيس: هشام حسني
* المقرّر: ألفة المرواني
وأشار البلاغ ذاته إلى أنّ الترشّحات شملت محمد أحمد ومختار عبد المولى لمنصب رئيس اللجنة، وهشام حسني لمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّحت ألفة المرواني لمنصب المقرّر.
