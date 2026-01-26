Babnet   Latest update 22:25 Tunis

لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان تنتخب مكتبها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6977c7a5ab30d0.01847712_njfqhmlepogik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 21:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة.

ووفق بلاغ إعلامي، أسفرت عمليات التصويت وإحصاء الأصوات عن تركيبة مكتب اللجنة التالية:


* رئيس اللجنة: محمد أحمد
* نائب الرئيس: هشام حسني

* المقرّر: ألفة المرواني

وأشار البلاغ ذاته إلى أنّ الترشّحات شملت محمد أحمد ومختار عبد المولى لمنصب رئيس اللجنة، وهشام حسني لمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّحت ألفة المرواني لمنصب المقرّر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322611

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:40
15:17
12:39
07:26
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
18°-8
17°-13
16°-13
17°-12
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>