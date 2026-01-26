لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان تنتخب مكتبها

عقدتاجتماعها الأوّل، اليوم الاثنين، لانتخاب مكتبها، وذلك بإشرافووفق بلاغ إعلامي، أسفرت عمليات التصويت وإحصاء الأصوات عنالتالية:محمد أحمدهشام حسنيألفة المروانيوأشار البلاغ ذاته إلى أنّ الترشّحات شملتلمنصب رئيس اللجنة، ولمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّحتلمنصب المقرّر.