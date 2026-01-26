Babnet   Latest update 22:25 Tunis

النقابة الوطنية للصحفيين تنعى الفقيد الصحفي عزالدين الزبيدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6977c70181da99.58962349_egjmfqkhoilnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 20:55
      
نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، اليوم الاثنين ، الصحفي التونسي عزالدين الزبيدي الذي وافته المنية أمس الأحد 25 جانفي 2026.

والزبيدي هو أصيل معتمدية رجيش من ولاية المهدية من مواليد 26 أفريل 1958 درس بكلية العلوم الاقتصادية بصفاقس، ثم التحق بسلك التعليم قبل أن تشده مهنة الصحافة مبكرا.


انطلق مع صاحبة الجلالة سنة 1981 كمراسل جهوي بالساحل مع جريدة الأنوار في المجال الرياضي، تزامنا مع عمله كمدرّس بالمدارس الابتدائية ثم مكوّن للمعلمين.


واختار الفقيد التفرغ كليا للعمل الصحفي سنة 1996، ليخوض مسيرة مهنية زاخرة ومتنوعة تقلّد خلالها عديد المسؤوليات، من بينها رئيس قسم الرياضة بدار الأنوار، وعمله بكل من الحدث والصباح، ومدير جريدة الأسبوع الرياضي، ثم مدير تحرير جريدة السور، إلى جانب مساهماته في عديد المواقع الإلكترونية، ومداخلاته الإعلامية في عدد من الإذاعات والمحطات التونسية والعربية.
الاثنين 26 جانفي 2026
