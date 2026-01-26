النقابة الوطنية للصحفيين تنعى الفقيد الصحفي عزالدين الزبيدي

والزبيدي هو أصيل معتمدية رجيش من ولاية المهدية من مواليد 26 أفريل 1958 درس بكلية العلوم الاقتصادية بصفاقس، ثم التحق بسلك التعليم قبل أن تشده مهنة الصحافة مبكرا.انطلق مع صاحبة الجلالة سنة 1981 كمراسل جهوي بالساحل مع جريدة الأنوار في المجال الرياضي، تزامنا مع عمله كمدرّس بالمدارس الابتدائية ثم مكوّن للمعلمين.واختار الفقيد التفرغ كليا للعمل الصحفي سنة 1996، ليخوض مسيرة مهنية زاخرة ومتنوعة تقلّد خلالها عديد المسؤوليات، من بينها رئيس قسم الرياضة بدار الأنوار، وعمله بكل من الحدث والصباح، ومدير جريدة الأسبوع الرياضي، ثم مدير تحرير جريدة السور، إلى جانب مساهماته في عديد المواقع الإلكترونية، ومداخلاته الإعلامية في عدد من الإذاعات والمحطات التونسية والعربية.