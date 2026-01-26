Babnet   Latest update 20:55 Tunis

اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تتابع تقدّم مشروعي الربط الكهربائي تونس–إيطاليا ومصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 20:30
      
انعقد صباح اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بـقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، لمتابعة تقدّم إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) ومشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2.

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الأشغال، أنّ الدولة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تعمل على التسريع في استكمال المشاريع العمومية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة، مع الحرص على إنجازها بجودة عالية وفي الآجال المحدّدة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.


وشدّدت على ضرورة تجاوز العراقيل والصعوبات عبر متابعة ميدانية يومية من قبل المسؤولين على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، مع تحميل المسؤولية لكلّ من يخلّ بواجباته، سواء من الجهة المنفّذة أو المكلّفة بالمتابعة والمراقبة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.


مشروع الربط الكهربائي تونس–إيطاليا (الماد)

تمّ خلال الاجتماع عرض تفاصيل مشروع الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى إنجاز خطّ ربط بحري للتيار المستمر عالي الجهد ثنائي الاتّجاه بين جزيرة صقلية بإيطاليا وولاية نابل، وتحديدًا المنطقة الصناعية الملاعبي بـمنزل تميم.

ويتضمّن المشروع:

* إنشاء محطّتي تحويل (بالملاعبي بمنزل تميم وببارتانا بصقلية).
* كابلًا بحريًا يمرّ عبر مضيق صقلية بطول يقارب 200 كلم وعمق يصل إلى 800 متر.
* قدرة 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولت تيار مستمر.
* نقطتي وصول في كلّ من قليبية وصقلية، مع وصلات أرضية تحت أرضية ونظام اتصالات ومراقبة مستمرّة للكابل.

ويُعدّ المشروع حلقة أساسية لتطوير مبادلات الكهرباء بين ضفّتي المتوسط، وتعزيز المنظومة الكهربائية التونسية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة، بما يساهم في مجابهة ذروة الطلب والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية للكهرباء.

وأكدت رئيسة الحكومة الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، في إطار استراتيجية الدولة للطاقات المتجددة، الهادفة إلى بلوغ 35% من الكهرباء المنتَجة من مصادر متجددة بحلول 2030، بما يعزّز الأمن والاستقلالية الطاقية.

مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2

كما تمّ عرض مشروع المظيلة 2، الذي اعتبرته رئيسة الحكومة ذا أهمية كبرى لإعادة إحياء قطاع الفسفاط وتحويله إلى رافعة صناعية ذات قيمة مضافة عالية، بما يرفع من قيمة الصادرات ويخلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، ويحوّل الموارد الطبيعية إلى مصدر نموّ.

وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشروعين مع إحكام المتابعة عبر آليات رقابة دورية ومتواصلة تواكب تقدّم الأشغال.
