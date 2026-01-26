اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تتابع تقدّم مشروعي الربط الكهربائي تونس–إيطاليا ومصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2

مشروع الربط الكهربائي تونس–إيطاليا (الماد)



مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2



انعقد صباح اليوم الاثنين اجتماعبـ، بإشراف، لمتابعة تقدّم إنجازوأكدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الأشغال، أنّ الدولة، وبتوجيهات من، تعمل علىوالانطلاق في مشاريع جديدة، مع الحرص على إنجازها، بما يسهم فيوتحسينوتحقيقوشدّدت على ضرورةعبرمن قبل المسؤولين على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، معلكلّ من يخلّ بواجباته، سواء من الجهة المنفّذة أو المكلّفة بالمتابعة والمراقبة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.تمّ خلال الاجتماع عرض تفاصيل مشروع الربط الكهربائي، الذي يهدف إلىثنائي الاتّجاه بينبإيطاليا و، وتحديدًاويتضمّن المشروع:* إنشاء(بالملاعبي بمنزل تميم وببارتانا بصقلية).يمرّ عبربطول يقاربوعمق يصل إلىوبجهدفي كلّ من، معونظامللكابل.ويُعدّ المشروعلتطوير مبادلات الكهرباء بين ضفّتي المتوسط، وتعزيز المنظومة الكهربائية التونسية، ودعم مشاريع، بما يساهم في مجابهة ذروة الطلب والاستعداد للاندماج فيوأكدت رئيسة الحكومة الأهميةللمشروع، في إطار استراتيجية الدولة للطاقات المتجددة، الهادفة إلى بلوغ، بما يعزّزكما تمّ عرض مشروع، الذي اعتبرته رئيسة الحكومة ذالإعادة إحياءوتحويله إلى، بما يرفع منويخلق، ويحوّل الموارد الطبيعية إلىوفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة علىمععبر آليات رقابة دورية ومتواصلة تواكب تقدّم الأشغال.