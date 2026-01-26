Babnet   Latest update 22:25 Tunis

وزارة الفلاحة تحذر من مخاطر التغيير الفجئي في النظام الغذائي للحيوانات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 22:06
      
حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر التغيير الفجئي في النظام الغذائي للحيوانات، لما قد يترتّب عنه من ظهور مرض التسمّم المعوي المعروف بـ "بومريرة"، والذي قد يتسبّب في نفوق مفاجئ دون أعراض مسبقة.
 
ويأتي هذا التحذير تبعا لنزول الغيث النافع بعديد المناطق خلال الفترة الأخيرة وما صاحبه من ظهور كساء نباتي جديد بالمراعي، وتبعا لكون هذه الأعشاب مازالت في مراحلها الأولى من النمو ولم تبلغ بعد مرحلة البلوغ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ أغلب قطعان المجترات لم تكن متعوّدة خلال الفترة السابقة على التغذية من الأعشاب الخضراء، وفق بلاغ تحسيسي اصدرته الوزارة لفائدة مربي الماشية.

 
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة كافّة مربّي الماشية إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والالتزام بجملة من التوصيات منها التدرّج في تغيير النظام الغذائي للمجترات واحترام التوازن الغذائي و تقديم الأعلاف الخشنة (التبن، القش…) قبل إدخال الحيوانات إلى الرعي للحدّ من الاستهلاك المفرط للأعشاب الغضّة.
كما أوصت وزارة الفلاحة بتلقيح المجترات ضدّ مرض التسمّم المعوي بالتنسيق مع الطبيب البيطري الخاص، وذلك قبل الشروع في تغيير العليقة بمدّة لا تقلّ عن شهر، لضمان تكوين مناعة وقائية كافية مع الاتصال الفوري بالطبيب البيطري الخاص عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية على الحيوانات (خمول، ارتفاع درجة الحرارة، فقدان الشهية).

وشملت توصيات الفلاحة، تجنّب الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية دون وصفة طبية.، وفق البلاغالتحسيسي الذي اكد ان انّ احترام هذه التوصيات يمثّل إجراءً وقائيا أساسيا لحماية القطيع والمحافظة على سلامته وضمان استدامة الإنتاج الحيواني.
 
واكدت  وزارة الفلاحة و الموارد المائيّة و الصيد البحري أنّ مرض "بومريرة" هو مرض غير معدٍ ولا ينتقل إلى الإنسان، ويُعدّ التغيير المفاجئ في النظام الغذائي من أهمّ أسبابه.
 
 
 
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
