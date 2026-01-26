كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يتسلم التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

تسلم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان الاثنين بمقر الوزارة، التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024، وذلك خلال لقائه بمراقب المصاريف العمومية عمر الاسود وبحضور رؤساء برامج الطاقة والقيادة والمساندة.واطلع كاتب الدولة على أبرز محاور التقرير السنوي سيما إدارة الموارد المالية في القطاع الطاقي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الصناعة .كما تم التأكيد على اعتماد أفضل الممارسات لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الميزانيات العمومية لهذا القطاع الاستراتيجي.وتطرق وائل شوشان إلى الجهود المبذولة من قبل هياكل الرقابة ومصالح الوزارة مشيرا إلى حزمة الإجراءات الجديدة المدرجة في قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة لتحفيز الاستثمار في هذه المجالات.