النادي الافريقي يضم اللاعب ايمن الحرزي

اعلن النادي الافريقي مساء اليوم الاثنين عن ضم لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري سابقا ايمن الحرزي الى موفى شهر جون 2028 وفق ما افاد به فريق باب الجديد على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.وسبق لايمن الحرزي (31 سنة) تقمص زي شبيبة القيروان و النادي الصفاقسي ونادي الخالدية والرفاع البحريني قبل ان ينتقل الى الاتحاد المنستيري.ويحتل النادي الافريقي صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمعية الترجي الرياضي ب37 نقطة.ويواجه فريق باب الجديد بمناسبة الجولة الثامنة عشرة للبطولة غدا الثلاثاء الترجي الجرجيسي في جربة.