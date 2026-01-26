انتخاب مكاتب ثلاث لجان برلمانية بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب

لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج





لجنة الحقوق والحريات



لجنة التشريع العام



عقدت، اليوم الاثنين،، و، واجتماعاتها، وذلك بإشراف، خُصّصت لانتخاب مكاتبها.تمّ انتخابرئيسًا للجنة، ونائبًا للرئيس، ومقرّرًا.وجاء ذلك بعد الترشّحات التالية:لمنصب الرئيس، ولمنصب نائب الرئيس، ولمنصب المقرّر.انتُخبرئيسًا للجنة، ونائبًا للرئيس، ومقرّرًا.وكانت الترشّحات قد شملتلمنصب الرئيس، ولمنصب نائب الرئيس، ولمنصب المقرّر.تمّ انتخابرئيسًا للجنة، ونائبًا للرئيس، ومقرّرًا.وجاء ذلك إثر الترشّحات التالية:لمنصب الرئيس، ولمنصب نائب الرئيس، ولمنصب المقرّر.وتندرج هذه الانتخابات في إطاروضمان حسن سير اللجان القارّة خلال الفترة النيابية الجارية.