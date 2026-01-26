انتخاب مكاتب ثلاث لجان برلمانية بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب
عقدت، اليوم الاثنين، لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة التشريع العام اجتماعاتها، وذلك بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خُصّصت لانتخاب مكاتبها.
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون التونسيين بالخارجتمّ انتخاب رياض جعيدان رئيسًا للجنة، وكمال الكرعاني نائبًا للرئيس، والطيب الطالبي مقرّرًا.
وجاء ذلك بعد الترشّحات التالية: ياسين مامي ورياض جعيدان لمنصب الرئيس، وكمال الكرعاني لمنصب نائب الرئيس، وسيرين مرابط وأسماء الدرويش والطيب الطالبي لمنصب المقرّر.
لجنة الحقوق والحرياتانتُخب ثابت العابد رئيسًا للجنة، وأيمن بن صالح نائبًا للرئيس، وهالة جاب الله مقرّرًا.
وكانت الترشّحات قد شملت ثابت العابد لمنصب الرئيس، وحاتم الهواوي وأيمن بن صالح لمنصب نائب الرئيس، وهالة جاب الله وشكري البحري لمنصب المقرّر.
لجنة التشريع العامتمّ انتخاب فوزي الدعاس رئيسًا للجنة، ويوسف التومي نائبًا للرئيس، وياسر قراري مقرّرًا.
وجاء ذلك إثر الترشّحات التالية: فوزي الدعاس لمنصب الرئيس، وحسام محجوب ويوسف التومي ومريم الشريف لمنصب نائب الرئيس، وياسر قراري ونورة الشبراك لمنصب المقرّر.
وتندرج هذه الانتخابات في إطار تنظيم العمل البرلماني وضمان حسن سير اللجان القارّة خلال الفترة النيابية الجارية.
