Babnet   Latest update 19:05 Tunis

انتخاب مكاتب ثلاث لجان برلمانية بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6977981d3c6881.67058643_ielgpqnofmkhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 17:55 قراءة: 0 د, 53 ث
      
عقدت، اليوم الاثنين، لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة التشريع العام اجتماعاتها، وذلك بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، خُصّصت لانتخاب مكاتبها.

لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج

تمّ انتخاب رياض جعيدان رئيسًا للجنة، وكمال الكرعاني نائبًا للرئيس، والطيب الطالبي مقرّرًا.
وجاء ذلك بعد الترشّحات التالية: ياسين مامي ورياض جعيدان لمنصب الرئيس، وكمال الكرعاني لمنصب نائب الرئيس، وسيرين مرابط وأسماء الدرويش والطيب الطالبي لمنصب المقرّر.


لجنة الحقوق والحريات

انتُخب ثابت العابد رئيسًا للجنة، وأيمن بن صالح نائبًا للرئيس، وهالة جاب الله مقرّرًا.
وكانت الترشّحات قد شملت ثابت العابد لمنصب الرئيس، وحاتم الهواوي وأيمن بن صالح لمنصب نائب الرئيس، وهالة جاب الله وشكري البحري لمنصب المقرّر.

لجنة التشريع العام

تمّ انتخاب فوزي الدعاس رئيسًا للجنة، ويوسف التومي نائبًا للرئيس، وياسر قراري مقرّرًا.
وجاء ذلك إثر الترشّحات التالية: فوزي الدعاس لمنصب الرئيس، وحسام محجوب ويوسف التومي ومريم الشريف لمنصب نائب الرئيس، وياسر قراري ونورة الشبراك لمنصب المقرّر.

وتندرج هذه الانتخابات في إطار تنظيم العمل البرلماني وضمان حسن سير اللجان القارّة خلال الفترة النيابية الجارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322592

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:40
15:17
12:39
07:26
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
18°-8
18°-13
16°-13
17°-11
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>