الميركاتو الشتوي: الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بلاعب نيجيري وآخر غيني

أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الاثنين عن تعزيز الرصيد البشري لفريق الأكابر لكرة القدم بالتعاقد مع كل من اللاعب النيجيري يعقوب صديق أبوبكر واللاعب الغيني ألسيني توري وذلك لمدة ثلاثة مواسم.ويشغل النيجيري يعقوب صديق أبوبكر خطة متوسط ميدان في حين يشغل الغيني ألسيني توري خطة متوسط ميدان دفاعي.كما أورد الترجي الجرجيسي في بلاغ على صفحته الرسمية على استعادة خدمات لاعبه ريان الصغير مقابل اعارة اللاعبين زيدان العبيدي لفريق بعث بوحجلة و لؤي دحنوس لفريق التقدم الرياضي بساقية الداير.