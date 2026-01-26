Babnet   Latest update 17:43 Tunis

الميركاتو الشتوي: الترجي الجرجيسي يعزز صفوفه بلاعب نيجيري وآخر غيني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b196c8172689.99408316_nkgmieflphqoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 17:25 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الاثنين عن تعزيز الرصيد البشري لفريق الأكابر لكرة القدم بالتعاقد مع كل من اللاعب النيجيري يعقوب صديق  أبوبكر واللاعب الغيني ألسيني توري وذلك لمدة ثلاثة مواسم.

ويشغل النيجيري يعقوب صديق  أبوبكر خطة متوسط ميدان في حين يشغل الغيني ألسيني توري خطة متوسط ميدان دفاعي.

كما أورد الترجي الجرجيسي في بلاغ على صفحته الرسمية على استعادة خدمات لاعبه ريان الصغير مقابل اعارة اللاعبين زيدان العبيدي لفريق بعث بوحجلة و لؤي دحنوس لفريق التقدم الرياضي بساقية الداير.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322588

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:40
15:17
12:39
07:26
05:56
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet14°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
18°-8
18°-13
16°-13
17°-11
  • Avoirs en devises 25143,8
  • (26/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36554 DT
  • (26/01)
  • 1 $ = 2,88071 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>