وزير التعليم العالي: ريادة الأعمال العلمية ركيزة أساسية لتحقيق السيادة التكنولوجية

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الاثنين في افتتاح ندوة دولية حول ريادة الاعمال العلمية، على أن ريادة الأعمال العلمية تعد ركيزة أساسية لتحقيق السيادة التكنولوجية لتونس، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والأمن الغذائي والصحة والبيوتكنولوجيا والطاقة والبيئة.وأشار الوزير، خلال الندوة التي تنظمها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون مع مكتب "الكيبك" بالمغرب، إلى أن بناء نظام اقتصادي مندمج يتطلب تعاونا حقيقيا بين الجامعة والمؤسسة الصناعية، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للشباب من حاملي الشهادات العليا لخلق القيمة المضافة وتأسيس مؤسسات ناشئة قادرة على المنافسة.كما أكد ضرورة خلق بيئة محفزة تجمع بين الباحثين والمستثمرين والطلبة، لفتح "بوابة" دائمة بين عالم الفكر وعالم المال والأعمال، بما يضمن تحويل الابتكار إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس.ومن جانبه، أفاد مديرعام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشادلي عبدلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن تونس نجحت بامتياز في مرحلة بناء هياكل بحثية ذات صيت دولي وتكوين كفاءات عالمية، إلا أن التحدي الراهن يكمن في "تجسيد" هذه النتائج إلى واقع ملموس ذي قيمة مضافة على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي.وأوضح عبدلي، أن المحور الأساسي للتعاون مع كيبيك، يرتكز على ما أسماه "بالنضج التكنولوجي"، الذي يقوم على مرافقة الباحث لتحويل فكرته من مجرد تجربة مخبرية إلى منتج نهائي، مبرزا في السياق ذاته، أهمية تفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا كجسر يربط بين الباحث والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.وحضر التظاهرة، ممثلو عديد الجامعات التونسية ومكاتب نقل التكنولوجيا، ومراكز البحث والتطوير والمحضنة التكنولوجية، إلى جانب ثلة من الخبراء "الكيبيك" الكندية، بهدف وضع خارطة طريق جديدة لتثمين البحث العلمي الوطني.كما تهدف الندوة، وفق المسؤول ذاته، إلى تبادل الخبرات للوصول إلى مقاربات حديثة لتثمين البحث، ودعم التعاون الرامي إلى إرساء آليات لدعم الشراكة العلمية، وتحويل البحوث والمعرفة إلى نتائج ملموسة.