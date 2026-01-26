Babnet   Latest update 16:16 Tunis

حصيلة تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية من 19 إلى 25 جانفي

Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 16:07
      
قامت الحماية المدنية التونسية بإنجاز 1559 عملية ضخّ مياه، وذلك على إثر التقلبات المناخية المسجّلة خلال الفترة الممتدّة من 19 جانفي إلى الساعة السادسة من يوم 25 جانفي الجاري، إلى جانب 138 عملية إجلاء.

وأفادت المعطيات المنشورة، اليوم الاثنين، على الصفحة الرسمية للمتحدّث باسم الحماية المدنية، بأنّ الوحدات نفّذت كذلك 331 عملية إنقاذ، و616 عملية معاينة، و301 عملية إزاحة عوائق، إضافة إلى 444 عملية مساعدة على العبور.


وتندرج هذه التدخلات في إطار مجهودات الحماية المدنية للتقليص من الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية، وضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات بمختلف الجهات المتضرّرة.
