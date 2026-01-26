مرصد سلامة المرور يقدم جملة من النصائح لتفادي مخاطر الرياح القوية

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق إلى إتباع جملة من النصائح العملية لتفادي مخاطر الرياح القوية التي ستعم أغلب جهات البلاد.وبسبب الرياح القوية التي رجح المرصد، في بلاغ له اليوم الاثنين، أن تبلغ قوتها 100 كلم/س، أوصى المرصد سائقي السيارات بخفض السرعة والحذر عند المجاوزة مع تشديد القبضة على المقود وإغلاق النوافذ وتشغيل التكييف على وضع تدوير داخلي بالإضافة إلى تجنب الحمولة الزائدة أو غير المثبتة.أما بالنسبة لمستعملي الدراجات، فقد حثهم المرصد على تجنب القيادة في ساعات ذروة العواصف وتجنب الطرق المفتوحة واختيار الأقل تعرضا منها للعواصف الرملية، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن حافة الطريق وارتداء خوذة محكمة مع ضرورة إشعال الأضواء الأمامية والخلفية ليلا ونهارا.وأوصى المترجلين بالابتعاد عن الأشجار واللوحات الإشهارية وتجنب حمل المظلات مع توخي الحذر عند عبور الطريق.ودعا المرصد عموم المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية وتأجيل التنقل غير الضروري إذا كانت الرياح شديدة جدا مع الانتباه للأجسام المتطايرة مثل الأكياس أو الأغصان.وذكر المرصد أن الوضع الجوي يتسم اليوم برياح قوية نسبيا إلى قوية بأغلب الجهات وتكون قوية جدا، تصل إلى حدود 100 كلم/س في شكل هبات، خاصة قرب السواحل وبمرتفعات القصرين وسليانة وبجهة سيدي بوزيد، كما تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب.