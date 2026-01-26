وزارة المالية تعلن توسيع العمل بنظام الفوترة الإلكترونية ليشمل إسداء الخدمات

أعلنت، يوم، عنليشملوكانت الوزارة قد أفادت، يوم، بأنّ، المتعلّق بـ، نصّ علىويقرّ الفصل 53على، بما في ذلك، وذلكالمعتمد.وفي السياق ذاته، أودع، يوميتعلّق بتنقيح الفصل 53، معتبرين أنّويهدف المقترح إلى، وحصرها في، بما يضمنواعتبر النواب أنّ هذا التمشّي من شأنه، وتوفيرقبل تعميمها على باقي القطاعات.كما ينصّ المقترح على أن تتولّىإعدادتُحيله الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاهمن تاريخ دخول القانون حيّز النفاذ.ويتضمّن التقرير، وفق المقترح،لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، إلى جانبومتطلباتاللازمة للتوسّع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية.كما أوصى النواب بأن يشمل التقريرومدى مطابقتها للتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، فضلًا عنلتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات، تُعتمد أساسًا لتحيين التشريع الجبائي في الغرض.