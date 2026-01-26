Babnet   Latest update 16:16 Tunis

وزارة المالية تعلن توسيع العمل بنظام الفوترة الإلكترونية ليشمل إسداء الخدمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69666a4f663147.94151950_qkhleijofmnpg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 14:40 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة 23 جانفي 2026، عن توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات.

وكانت الوزارة قد أفادت، يوم 13 جانفي 2026، بأنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، المتعلّق بـقانون المالية لسنة 2026، نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية بداية من غرّة جانفي 2026.


ويقرّ الفصل 53 إجبارية الفوترة الإلكترونية على كافة مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، ومشغلي الاتصالات، ومؤسسات التأمين، والنزل، والنقل، والمهن الصغرى، وذلك بصرف النظر عن قيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة أو طبيعة النظام الجبائي المعتمد.


وفي السياق ذاته، أودع عدد من نواب مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 22 جانفي 2026، مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 53، معتبرين أنّ إقرار إلزامية الفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية قد يُلحق ضررًا بفئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين.

ويهدف المقترح إلى الحدّ من مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في مرحلة أولى، وحصرها في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بما يضمن التدرّج في التطبيق.

واعتبر النواب أنّ هذا التمشّي من شأنه تمكين الإدارة الجبائية من استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية، وتوفير إطار ملائم لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقي القطاعات.

كما ينصّ المقترح على أن تتولّى الوزارات المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيات الاتصال إعداد تقرير مشترك تُحيله الحكومة إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ دخول القانون حيّز النفاذ.

ويتضمّن التقرير، وفق المقترح، تقييم الجاهزية التقنية والتنظيمية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، إلى جانب تحديد الكلفة المالية ومتطلبات البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة للتوسّع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية.

كما أوصى النواب بأن يشمل التقرير تقييم منظومات حماية المعطيات الشخصية والمحاسبية والمهنية ومدى مطابقتها للتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، فضلًا عن اقتراح روزنامة مرحلية وواقعية لتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات، تُعتمد أساسًا لتحيين التشريع الجبائي في الغرض.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322578

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 26 جانفي 2026 | 7 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:40
15:17
12:39
07:26
05:56
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet13°
11° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-9
18°-8
18°-13
16°-13
17°-11
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/01)     1811,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/01)   27065 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>